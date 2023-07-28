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Российский пилот FPV-дрона рассказал RT об уничтожении целей ВСУ с помощью БПЛА

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Пилот FPV-дрона с позывным Француз из подразделения «Сибиряк» рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой об уничтожении целей ВСУ с помощью БПЛА.
Российский пилот FPV-дрона рассказал RT об уничтожении целей ВСУ с помощью БПЛА
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Если ты несёшь с собой «птицы» на рюкзаке… ты можешь стать приоритетной целью», — заявил он.

Вместе с этим Француз показал дрон «Химера», который может нести как кумулятивный заряд для ударов по технике, так и фугасный, используемый при атаке на пехоту. Подъёмное ограничение беспилотника — 2 кг, но военные пытаются для эффективности использовать как можно больше пластита.

В настоящий момент задача БПЛА у Француза — отработать определённые цели на участке Артёмовского направления. Так как ВСУ ведут охоту за операторами, им приходится добираться до позиций ночью и прятать аппаратуру, чтобы выглядеть как обычные пехотинцы.

«Естественно, позицию нашу срисовывают. После взлёта позиция накрывается артиллерией либо танками, так что достаёт до нас. После того, как цель обнаруживается, у нас есть две минуты, чтобы подготовиться к вылету, осуществить вылет и достичь цели», — поделился военный.

Ранее российский командир с позывным Путник заявил военкору RT Владу Андрице, что дроны-камикадзе являются у ВСУ одним из приоритетных средств поражения.

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