Марочко: украинская ПВО показала неэффективность на Луганском участке фронта
Об этом информирует РИА Новости.
При этом Марочко отметил, что это касается как советских, так и поставленных Западом образцов комплексов.
«Любые попытки нанести удары по воздушным целям... оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника», — сказал подполковник.
Ранее расчёт ТОС «Солнцепёк» ЦВО уничтожил опорный пункт националистов.
Также в Минобороны России заявили о провалившемся наступлении ВСУ у Работина в Запорожской области.