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Марочко: украинская ПВО показала неэффективность на Луганском участке фронта

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская ПВО за прошедшую неделю не смогла поразить ни одной цели на Луганском участке фронта.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом Марочко отметил, что это касается как советских, так и поставленных Западом образцов комплексов.

«Любые попытки нанести удары по воздушным целям... оборачивались ответными ударами с уничтожением сил и средств противника», — сказал подполковник. 

Ранее расчёт ТОС «Солнцепёк» ЦВО уничтожил опорный пункт националистов.

Также в Минобороны России заявили о провалившемся наступлении ВСУ у Работина в Запорожской области.

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