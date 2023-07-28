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Рогов: в Запорожье поражён цех по ремонту бронетехники ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье ракетным комплексом «Искандер» был поражён цех по ремонту бронетехники ВСУ.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Русским «Искандером» на «Запорожстали» был поражён цех по ремонту бронетехники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтный завод был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь».

По словам Рогова, танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского фронтов.

Ранее ВС России уничтожили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.

Кроме того, бойцы ЮВО уничтожили несколько танков Leopard ВСУ на Запорожском направлении.

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