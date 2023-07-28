Рогов: в Запорожье поражён цех по ремонту бронетехники ВСУ
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Русским «Искандером» на «Запорожстали» был поражён цех по ремонту бронетехники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтный завод был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода «Запорожсталь».
По словам Рогова, танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского фронтов.
Ранее ВС России уничтожили склады авиатоплива ВСУ в Хмельницкой области.
Кроме того, бойцы ЮВО уничтожили несколько танков Leopard ВСУ на Запорожском направлении.