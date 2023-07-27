Штурмовик с позывным Доктор рассказал, как работает в составе бригады «Александр Невский»
«Я официально врач-травматолог. Работаю в Краснодаре, там же и живу. Отец четверых детей. Позвал меня сюда мой товарищ, с которым мы воевали в батальоне «Алания» на Запорожском направлении», — рассказал Доктор корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой.
Доктор рассказал, что считает себя солдатом наравне с другими штурмовиками, ведь он постоянно на передке.
«Классно, что мы можем быть нужными, полезными, себе в первую очередь, друг другу, тем более для своей страны. Я думаю, что в моей стране очень много патриотов», — сказал боец.
Боец с позывным Путник ранее рассказал военкору RT Владу Андрице, как при штурме Попасной уничтожил четыре танка ВСУ.