Штурмовик с позывным Доктор рассказал, как работает в составе бригады «Александр Невский»

Врач-травматолог с позывным Доктор рассказал RT, как работает штурмовиком в составе бригады «Александр Невский», одновременно оказывая медицинскую помощь.

«Я официально врач-травматолог. Работаю в Краснодаре, там же и живу. Отец четверых детей. Позвал меня сюда мой товарищ, с которым мы воевали в батальоне «Алания» на Запорожском направлении», — рассказал Доктор корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой.

Доктор рассказал, что считает себя солдатом наравне с другими штурмовиками, ведь он постоянно на передке.

«Классно, что мы можем быть нужными, полезными, себе в первую очередь, друг другу, тем более для своей страны. Я думаю, что в моей стране очень много патриотов», — сказал боец.

Боец с позывным Путник ранее рассказал военкору RT Владу Андрице, как при штурме Попасной уничтожил четыре танка ВСУ.