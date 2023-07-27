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Росгвардия перехватила 60 дронов-разведчиков ВСУ за три месяца в ЛНР

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Бойцы Росгвардии за последние три месяца перехватили 64 разведывательных беспилотника украинской армии на территории ЛНР.
Росгвардия перехватила 60 дронов-разведчиков ВСУ за три месяца в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сотрудники Росгвардии круглосуточно наблюдают за полётами вражеских аппаратов в зоне ответственности.

«При выявлении БПЛА противника ему на перехват выдвигается специальный расчёт для приземления квадрокоптера», — заявил представитель пресс-службы.

За три месяца росгвардейцы выявили более 1200 мест взлёта дронов ВСУ. Координаты были переданы российским артиллеристам для подавления огневыми средствами. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все отличившиеся участники спецоперации будут награждены.

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