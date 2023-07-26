Зеленский подтвердил попадания ракет по объектам на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в результате ракетных ударов по объектам на Украине 26 июля были «попадания».

«Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет», — сказал Зеленский в видеообращении.

Он не уточнил, какие именно объекты поражены.

Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат ранее сообщил, что целью ракетного удара на Украине стал аэродром в районе Староконстантинова в Хмельницкой области.

Военная хроника также сообщила об ударе по аэродрому.

На этом аэродроме ранее базировались самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, с их помощью ВСУ применяли крылатые ракеты Storm Shadow.