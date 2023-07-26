Ковитиди назвала циничным признание главы СБУ в причастности к теракту на Крымском мосту

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы СБУ Василия Малюка о том, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был совершён под контролем Службы безопасности Украины.

«Признание вины не освобождает от ответственности. Призывать к человечности и рассказывать об опасности терроризма сегодня на Украине бессмысленно. Надо наказывать», — считает сенатор.

По её словам, «циничное заявление главы СБУ о причастности возглавляемой им спецслужбы к теракту на Крымском мосту» является основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Малюка.

«Имеются все основания для привлечения его в качестве организатора преступления, предусматривающего уголовную ответственность за терроризм. Наказание, которое так или иначе настигнет преступников, будет достаточно жестоким, вплоть до пожизненного заключения», — заключила собеседница RT.

Ранее глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.