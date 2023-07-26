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Минобороны сообщило об успешном наступлении российских войск на Кузёмовском направлении

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Минобороны России сообщило об успешном наступлении российских войск на Кузёмовском направлении.

Отмечается, что российские войска заняли более выгодные позиции.

«На Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Кузёмовском направлении и заняли более выгодные позиции», — заявили в оборонном ведомстве.

25 июля сообщалось об освобождении населённого пункта Сергеевка на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, общее продвижение российских войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков украинской армии.

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