Минобороны сообщило об успешном наступлении российских войск на Кузёмовском направлении

Минобороны России сообщило об успешном наступлении российских войск на Кузёмовском направлении.

Отмечается, что российские войска заняли более выгодные позиции.

«На Купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Кузёмовском направлении и заняли более выгодные позиции», — заявили в оборонном ведомстве.

25 июля сообщалось об освобождении населённого пункта Сергеевка на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, общее продвижение российских войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков украинской армии.