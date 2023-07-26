ВП утвердила заключение по делу об убийстве и изнасилованиях, совершённых военным ВСУ

Российская военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военного ВСУ, обвиняемого в изнасиловании мирной жительницы и убийстве её сожителя.

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

«Военная прокуратура Объединённой группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что он обвиняется по целому ряду статей УК России: п. «к» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых методов), п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование, соединённое с угрозой убийством), п. «б» ч. 2 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством).

По версии следствия, 7 апреля Батынский совместно с другими украинскими военными при патрулировании в районе ПАО «Азовмаш» в Мариуполе под предлогом установления личности и проверки документов незаконно задержали и поместили в подвал завода мужчину и женщину, состоявших в гражданском браке. На следующий день Батынский в состоянии алкогольного опьянения под угрозой убийства изнасиловал женщину, а после застрелил мужчину, который слышал происходящее и пытался остановить его.

Ранее сообщалось, что Батынского задержали в связи с убийством и сексуальным насилием в отношении мирных граждан.