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WP: Украина ежемесячно теряет на фронте до 10 тысяч беспилотников

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Украинская сторона ежемесячно в ходе боёв теряет от тысячи до 10 тыс. беспилотников.
WP: Украина ежемесячно теряет на фронте до 10 тысяч беспилотников
  • AP
  • © Libkos

«Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Фёдоров. Другие подсчёты говорят об уровне потерь в 10 тыс. в месяц», — говорится в сообщении The Washington Post.

В интервью газете министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Фёдоров отметил, что на Украине пытаются модернизировать дроны, в том числе с помощью технологий ИИ. Однако, по мнению политика, такой подход представляет угрозу.

Ранее кабинет министров Украины выделил в 2023 году более миллиарда долларов на изготовление беспилотников для нужд ВСУ.

24 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 35 украинских беспилотников.

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