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Военная хроника сообщает о летящих в сторону Кировограда ракетах

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Военная хроника сообщает о летящих в сторону Кировограда крылатых ракетах.
Военная хроника сообщает о летящих в сторону Кировограда ракетах
  • AFP
  • © Ed JONES

Как указывает Военная хроника, по данным украинских мониторинговых каналов, в сторону областного центра со стороны Чёрного моря ушло не менее трёх ракет.

«В Кировоградской области находится сразу несколько военных объектов ВСУ. В Кропивницком размещается база 3-го отдельного полка СпН, 169-я передвижная ремонтно-техническая база, а также 548-я отдельная радиолокационная рота ВСУ», — отмечается в материале.

Ранее Военная хроника сообщала о взрывах на острове Змеиный.

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