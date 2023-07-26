Военная хроника сообщает о летящих в сторону Кировограда ракетах

Военная хроника сообщает о летящих в сторону Кировограда крылатых ракетах.

Как указывает Военная хроника, по данным украинских мониторинговых каналов, в сторону областного центра со стороны Чёрного моря ушло не менее трёх ракет.

«В Кировоградской области находится сразу несколько военных объектов ВСУ. В Кропивницком размещается база 3-го отдельного полка СпН, 169-я передвижная ремонтно-техническая база, а также 548-я отдельная радиолокационная рота ВСУ», — отмечается в материале.

Ранее Военная хроника сообщала о взрывах на острове Змеиный.