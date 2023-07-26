Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Херсонской области

Два мирных жителя погибли, ещё один получил ранения при обстреле ВСУ ряда населённых пунктов на левом берегу Днепра.

«В результате обстрела в городе Алёшки один мирный житель погиб, ещё один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населённом пункте Песчановка в результате обстрела погиб один мирный житель», — заявил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Ранее Вооружённые силы России уничтожили две лодки и девять военных ВСУ во время попытки проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе острова Антоновский.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в Херсонской области.