Украина отправила опытные подразделения ВСУ в окрестности Кременной, чтобы укрепить линию обороны.

«По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи», — сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.

По словам собеседника издания, бои идут тяжело. Военнослужащий ВСУ рассказал, как участвовал в наступлении, в ходе которого войскам удалось продвинуться к Кременной. Однако, по его словам, с тех пор украинцы лишились позиций, а из его роты со 160 солдатами сражаться остались только восемь человек.

В ЛНР российские военные продолжают успешное наступление на укреплённые позиции ВСУ. Соотношение сил неравное: трое российских солдат против десяти украинских — и к ним прибывают новые.