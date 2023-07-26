NYT: Украина направила опытные подразделения в район Кременной для укрепления обороны
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
«По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи», — сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.
По словам собеседника издания, бои идут тяжело. Военнослужащий ВСУ рассказал, как участвовал в наступлении, в ходе которого войскам удалось продвинуться к Кременной. Однако, по его словам, с тех пор украинцы лишились позиций, а из его роты со 160 солдатами сражаться остались только восемь человек.
В ЛНР российские военные продолжают успешное наступление на укреплённые позиции ВСУ. Соотношение сил неравное: трое российских солдат против десяти украинских — и к ним прибывают новые.