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NYT: Украина направила опытные подразделения в район Кременной для укрепления обороны

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Украина отправила опытные подразделения ВСУ в окрестности Кременной, чтобы укрепить линию обороны.
NYT: Украина направила опытные подразделения в район Кременной для укрепления обороны
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи», — сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.

По словам собеседника издания, бои идут тяжело. Военнослужащий ВСУ рассказал, как участвовал в наступлении, в ходе которого войскам удалось продвинуться к Кременной. Однако, по его словам, с тех пор украинцы лишились позиций, а из его роты со 160 солдатами сражаться остались только восемь человек.

В ЛНР российские военные продолжают успешное наступление на укреплённые позиции ВСУ. Соотношение сил неравное: трое российских солдат против десяти украинских — и к ним прибывают новые.

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