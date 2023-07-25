Кадыров заявил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России. В их составе не только жители ЧР, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов», — сообщил Кадыров.
По его словам, добровольцы полны решимости «добыть для России» победу над украинским нацизмом и освободить от его присутствия Донбасс и Украину.
В конце июня Кадыров сообщил, что чеченские подразделения предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Белгородской области.