В Минобороны России заявили о нарушении прекращения огня в Карабахе

В Минобороны России заявили, что нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших нет», — цитирует заявление РИА Новости. Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров проведёт 25 июля в Москве встречу с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.