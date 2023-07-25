В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 280 человек на Донецком направлении.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что украинские войска потеряли на данном направлении за сутки три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов.

Также российскими войсками были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склады ВСУ с оружием и западной техникой в Житомирской области.