Узнать больше

ВСУ потеряли более 280 человек на Донецком направлении

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 280 человек на Донецком направлении.
ВСУ потеряли более 280 человек на Донецком направлении
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 280 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Вместе с этим уточняется, что украинские войска потеряли на данном направлении за сутки три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов.

Также российскими войсками были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склады ВСУ с оружием и западной техникой в Житомирской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить