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Военная хроника: удар нанесён корректируемыми бомбами по резервам ВСУ в Запорожской области

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По резервам ВСУ в Запорожской области нанесён удар, предположительно, корректируемыми бомбами ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции.
Военная хроника: удар нанесён корректируемыми бомбами по резервам ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Военная хроника.

Как отмечается, удар мог быть нанесён по ангару с техникой ВСУ на территории свинокомплекса между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 км от Орехова.

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