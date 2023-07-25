Военная хроника: удар нанесён корректируемыми бомбами по резервам ВСУ в Запорожской области
По резервам ВСУ в Запорожской области нанесён удар, предположительно, корректируемыми бомбами ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции.
- РИА Новости
Об этом сообщает Военная хроника.
Как отмечается, удар мог быть нанесён по ангару с техникой ВСУ на территории свинокомплекса между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 км от Орехова.
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