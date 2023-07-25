Глава МИД Йемена заявил, что страна не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта
- Gettyimages.ru
- © John M Lund Photography Inc
Такое заявление сделал министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Он подчеркнул, что Сана остаётся на стороне международного права и уважает суверенитет всех государств.
«Мы уважаем территориальный суверенитет всех стран, призываем к скорейшему установлению мира и поддерживаем разрешение разногласий за столом переговоров», — сказал Авад бен Мубарак.
По словам министра, конфликт на Украине принёс Йемену «серьёзные последствия», так как нарушил цепочки поставок зерна в страну.
Ранее стало известно, что Евросоюз и Украина обсуждают альтернативные пути поставок зерна. Дискуссии также ведутся относительно портов Прибалтики.