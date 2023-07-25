Песков: Россия будет противостоять использованию Киевом поставок зерна в военных целях

Россия намерена бороться с попытками Украины использовать любые каналы поставок зерна в военных целях и для организации терактов против Российской Федерации.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение Литвы использовать прибалтийские порты для экспорта украинского зерна.

«Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях, в целях осуществления террористических нападений на нашу территорию и так далее. С этим мы будем продолжать бороться», — отметил Песков.

Ранее он рассказал, что российский лидер Владимир Путин активно готовится к саммиту Россия — Африка.