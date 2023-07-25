Зеленский заявил Сунаку, что украинская армия срочно нуждается в укреплении ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил британскому премьеру Риши Сунаку, что украинская армия срочно нуждается в укреплении ПВО. По его словам, это необходимо в том числе для «продолжения зерновой инициативы».

«Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, ход украинских наступательных операций, актуальные оборонные потребности Украины», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что украинские системы ПВО не могут сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов.

По его словам, украинские средства противовоздушной обороны размещены близко к городам как можно плотнее друг к другу, однако если их перебазировать дальше от населённых пунктов, то в обороне образуются пробелы.