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Женщина получила ранение при обстреле ВСУ села Тарасовка

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Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области.
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ села Тарасовка
  • РИА Новости

«Боевики киевского режима с 11:00 до 12:30 мск вели обстрел села Тарасовка Пологовского района. Нанесено семь ракетных ударов... Пострадала местная женщина, ей оторвало руку, она госпитализирована», — сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Ранее сообщалось, что раненного при обстреле ВСУ в Запорожской области фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского доставили в больницу в Симферополе.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, у журналиста сквозное ранение.

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