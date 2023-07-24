Женщина получила ранение при обстреле ВСУ села Тарасовка

Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ села Тарасовка в Запорожской области.

«Боевики киевского режима с 11:00 до 12:30 мск вели обстрел села Тарасовка Пологовского района. Нанесено семь ракетных ударов... Пострадала местная женщина, ей оторвало руку, она госпитализирована», — сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Ранее сообщалось, что раненного при обстреле ВСУ в Запорожской области фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского доставили в больницу в Симферополе.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, у журналиста сквозное ранение.