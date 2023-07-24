МИД КНР призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине
- AP
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Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов», — приводит ТАСС её слова на брифинге.
Мао Нин назвала безответственными действиями передачу американских вооружений Киеву.
Ранее по поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага» .