МИД КНР призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине

Китайские власти требуют обеспечить безопасность мирных жителей на Украине, в том числе журналистов.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов», — приводит ТАСС её слова на брифинге.

Мао Нин назвала безответственными действиями передачу американских вооружений Киеву.

Ранее по поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага» .