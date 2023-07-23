Глава МВД Абхазии взял под контроль соблюдение порядка около границы с Россией

Глава МВД Абхазии Роберт Киут взял под личный контроль соблюдение общественного порядка на территории у границы с Россией. Причиной усиления мер контроля являются участившиеся жалобы туристов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы правоохранительного ведомства республики.

«В связи с участившимися обращениями граждан и жалобами туристов на нарушения общественного порядка в приграничной зоне исполнение поставленных задач вверенному личному составу на данной территории министр внутренних дел взял под личный контроль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что министр посетил территорию, прилегающую к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на границе с Россией и лично проверил обеспечение общественного порядка и соблюдение правил парковки на указанном участке.

Отмечается, что профилактические и рейдовые мероприятия будут продолжены.