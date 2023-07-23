Командующий группировкой «Центр» назвал неэффективными кассетные снаряды ВСУ

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назвал кассетные боеприпасы, которые применяет Украина, неэффективными. Об этом он сказал в интервью для телеканала «Соловьёв LIVE», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».

«Сейчас кураторы и спонсоры преступного режима Зеленского вкладываются полностью, всё, что могут... Но уже видно, что это элементы агонии. Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас миллиметровый... Но определённого результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта таких боеприпасов, я скажу», — цитирует его ТАСС.

По его словам элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают от таких снарядов полностью.

«И бронезащита. То есть [эти боеприпасы] неэффективны», — добавил он.

По словам командующего группировкой, у ВСУ закончились 150-мм осколочно-фугасные боеприпасы, а лимиты арсеналов были исчерпаны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.