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Military Watch: ВС России используют ракеты «Вихрь-1» для уничтожения бронемашин Bradley

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Вооружённые силы России использует противотанковые ракеты «Вихрь-1» с целью уничтожения западных бронемашин Bradley, пишет журнал Military Watch.
Military Watch: ВС России используют ракеты «Вихрь-1» для уничтожения бронемашин Bradley

В публикации говорится, что украинская армия попыталась компенсировать защиту Bradley от противотанковых зарядов, используя советскую динамическую защиту.

«Хотя современные российские противотанковые ракеты, такие как «Вихрь-1», наносящие значительный удар по украинской бронетехнике, были разработаны специально для борьбы с этим», — говорится в статье.

Журнал пишет, что, несмотря на попытки ВСУ сделать броню Bradley сильнее, российские ракеты всё равно уничтожают такую технику.

Ранее стало известно, что в ходе контрнаступления ВСУ под удар российских военных попадает поставленная Киеву Западом бронетехника, например танки Leopard и БМП Bradley.

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