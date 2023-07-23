Military Watch: ВС России используют ракеты «Вихрь-1» для уничтожения бронемашин Bradley

Вооружённые силы России использует противотанковые ракеты «Вихрь-1» с целью уничтожения западных бронемашин Bradley, пишет журнал Military Watch.

В публикации говорится, что украинская армия попыталась компенсировать защиту Bradley от противотанковых зарядов, используя советскую динамическую защиту.

«Хотя современные российские противотанковые ракеты, такие как «Вихрь-1», наносящие значительный удар по украинской бронетехнике, были разработаны специально для борьбы с этим», — говорится в статье.

Журнал пишет, что, несмотря на попытки ВСУ сделать броню Bradley сильнее, российские ракеты всё равно уничтожают такую технику.

Ранее стало известно, что в ходе контрнаступления ВСУ под удар российских военных попадает поставленная Киеву Западом бронетехника, например танки Leopard и БМП Bradley.