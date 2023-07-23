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Власти: ВСУ при помощи HIMARS покушались на жизнь мэра Алёшек в Херсонской области

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ВС Украины использовали ракету HIMARS для покушения на жизнь главы администрации расположенного на правом берегу Днепра города Алёшки Георгия Журавко.
Власти: ВСУ при помощи HIMARS покушались на жизнь мэра Алёшек в Херсонской области
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

По его словам, украинские военные нанесли удар по дому Журавко, когда его не было в здании.

Дом разрушен, мэр не пострадал, уточнил Василенко.

Он добавил, что на месте обнаружены фрагменты ракеты HIMARS.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВС Украины выпустили 28 снарядов по Донецкой Народной Республике.

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