Власти: ВСУ при помощи HIMARS покушались на жизнь мэра Алёшек в Херсонской области
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Владимира Василенко.
По его словам, украинские военные нанесли удар по дому Журавко, когда его не было в здании.
Дом разрушен, мэр не пострадал, уточнил Василенко.
Он добавил, что на месте обнаружены фрагменты ракеты HIMARS.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВС Украины выпустили 28 снарядов по Донецкой Народной Республике.