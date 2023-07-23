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Военная хроника объяснила ночные удары по Одессе хранением в портах оружия и техники ВСУ

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Ночные удары по Одессе и Николаеву нанесены в связи с размещением украинскими военными оружия и техники в портах. Об этом сообщила Военная хроника.
Военная хроника объяснила ночные удары по Одессе хранением в портах оружия и техники ВСУ
  • © Минобороны России

«ВСУ давно размещали и хранили вооружения и боеприпасы в портах и, скорее всего, были уверены в том, что эти запасы в безопасности из-за зерновой сделки», — говорится в заявлении.

Последствия взрывов в Одессе показывают, что военная техника для группировки «Юг» ВСУ хранилась в портах максимально плотно. 

«Объём уничтоженных боеприпасов и техники пока трудно осознать, однако, если вооружения и БК были критически важными для ВСУ, Киев в ближайшее время срочно будет запрашивать ещё», — подчеркнули эксперты.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы.

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