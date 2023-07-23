Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Краснолиманском направлении

Группировка войск «Запад» ВС России уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что группировка войск нанесла поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

В ведомстве уточнили, что потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

22 июля группировка ВС России «Центр» отразила семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.