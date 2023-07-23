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Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Краснолиманском направлении

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Группировка войск «Запад» ВС России уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что группировка войск нанесла поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравневое, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

В ведомстве уточнили, что потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

22 июля группировка ВС России «Центр» отразила семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

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