МЧС: под Минском в результате падения деревьев из-за непогоды погиб человек
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.
«Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье Минского района. В результате падения деревьев, предварительно, погиб человек, пострадали ещё два», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.