МЧС: под Минском в результате падения деревьев из-за непогоды погиб человек

Под Минском в результате падения деревьев из-за непогоды погиб человек, пострадали ещё двое.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии. «Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье Минского района. В результате падения деревьев, предварительно, погиб человек, пострадали ещё два», — говорится в сообщении. Отмечается, что работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.