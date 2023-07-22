Узнать больше

МЧС: под Минском в результате падения деревьев из-за непогоды погиб человек

Короткая ссылка
Под Минском в результате падения деревьев из-за непогоды погиб человек, пострадали ещё двое.
МЧС: под Минском в результате падения деревьев из-за непогоды погиб человек
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

«Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье Минского района. В результате падения деревьев, предварительно, погиб человек, пострадали ещё два», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить