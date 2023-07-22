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Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации на Украине

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Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации на Украине, ранены два офицера.
Депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации на Украине
  • AP

«Машина командира... при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел. Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады», — говорится в сообщении «Союза добровольцев Донбасса».

В Министерстве обороны России ранее уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.

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