Военная хроника рассказала о комплексе зданий ВСУ во Львове, по которому ВС России нанесли высокоточный удар 6 июля.

«Напомним, тогда ударом высокоточного оружия по зданию Академии сухопутных войск было уничтожено несколько пролётов 9-го учебного корпуса и несколько объектов на прилегающей территории», — указывается в материале.

Уточняется, что данный комплекс зданий ВСУ задолго до начала СВО служил местом постоянной дислокации зарубежных наёмников из числа бывших военнослужащих.

«В частности, на территории 9-го корпуса располагались специалисты по радиоэлектронной разведке, минно-взрывному делу, специалисты медицинской и инженерных служб, а также инструкторы по противовоздушной обороне из стран НАТО», — указала Военная хроника.

Ранее в Минобороны России заявили, что в рамках группового удара высокоточным оружием российские войска 6 июля уничтожили во Львове большое количество польских и немецких наёмников.