Узнать больше

Военная хроника рассказала о комплексе зданий ВСУ во Львове, атакованном 6 июля

Короткая ссылка
Военная хроника рассказала о комплексе зданий ВСУ во Львове, по которому ВС России нанесли высокоточный удар 6 июля.
Военная хроника рассказала о комплексе зданий ВСУ во Львове, атакованном 6 июля
  • РИА Новости

«Напомним, тогда ударом высокоточного оружия по зданию Академии сухопутных войск было уничтожено несколько пролётов 9-го учебного корпуса и несколько объектов на прилегающей территории», — указывается в материале.

Уточняется, что данный комплекс зданий ВСУ задолго до начала СВО служил местом постоянной дислокации зарубежных наёмников из числа бывших военнослужащих.

«В частности, на территории 9-го корпуса располагались специалисты по радиоэлектронной разведке, минно-взрывному делу, специалисты медицинской и инженерных служб, а также инструкторы по противовоздушной обороне из стран НАТО», — указала Военная хроника.

Ранее в Минобороны России заявили, что в рамках группового удара высокоточным оружием российские войска 6 июля уничтожили во Львове большое количество польских и немецких наёмников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить