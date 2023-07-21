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Премьер Армении заявил о вероятности нового вооружённого конфликта с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью AFP о вероятности нового вооружённого конфликта с Азербайджаном.
Премьер Армении заявил о вероятности нового вооружённого конфликта с Азербайджаном
  • globallookpress.com

По его словам, такая вероятность будет сохраняться, пока парламентами двух государств не подписан и не ратифицирован мирный договор.

«Пока мирный договор не подписан и не ратифицирован парламентами обеих стран — конечно, (новая. — RT) война весьма вероятна», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.

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