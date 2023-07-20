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Спикер парламента: Грузия увидела уродливое лицо элиты Европы из-за ситуации с Саакашвили

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Грузия из-за ситуации вокруг Михаила Саакашвили увидела «уродливое лицо европейской политической элиты», связанное с коррупцией и дезинформацией, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Спикер парламента: Грузия увидела уродливое лицо элиты Европы из-за ситуации с Саакашвили
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

«Все, кто коснулись дела Михаила Саакашвили, все опозорились перед грузинским народом, и самое тяжёлое — это то, что вокруг темы Михаила Саакашвили мы увидели самое уродливое лицо европейской политической элиты, связанное с коррупцией, патронажем, дезинформацией, лоббизмом и всеми теми плохими свойствами, с которыми мы не хотим отождествлять Европу», — сказал он журналистам.

В Тбилиси увидели европейскую и в целом западную политическую элиту «с тем уродливым лицом, которое на самом деле ничего общего не имеет с Европой и европейскими ценностями», продолжил он.

Агентство ТАСС напоминает, что на сайте американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA) ранее были опубликованы данные, согласно которым от имени Саакашвили были наняты лоббистские компании, создававшие методы давления западных политиков на грузинское правительство.

Как следует из документов, резолюции Европарламента с призывами освободить Саакашвили были продиктованы лоббистами, а их услуги были оплачены семьёй экс-президента.

Инцидент, когда польский врач пытался тайно пронести образцы анализов Саакашвили, тоже является частью кампании по лоббированию интересов бывшего президента, направленных против действующих властей Грузии, уверен спикер парламента.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили выразил мнение, что власти Украины хотят видеть в Грузии правительство, которое будет проводить их интересы, чтобы отвлечь внимание России.

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