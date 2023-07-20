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Мезенцев заявил о сближении России и Белоруссии на фоне давления со стороны Запада

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Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что Белоруссия и Россия на фоне экономического и политического давления со стороны Запада становятся ещё ближе друг другу.
Мезенцев заявил о сближении России и Белоруссии на фоне давления со стороны Запада
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом он сказал, выступая в Калининграде на российско-белорусском молодёжном форуме.

«Мы видим, сколь сложное время сегодня для Белоруссии и России, испытывающих неправильное, беспрецедентное, хамское давление Запада в экономическом, политическом, информационном, военном планах. Какой на это ответ? Быть ближе друг другу, быть оптимистами, профессионалами, людьми сильными», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что воля и дух белорусов и россиян воспитаны на фундаменте победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Мезенцев также назвал значимым, что молодёжное сотрудничество занимает особое место в белорусско-российской масштабной системе двустороннего взаимодействия. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия работают над концепцией безопасности Союзного государства.

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