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Сальдо: ВСУ не удаётся использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ВСУ не удаётся использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области.
Сальдо: ВСУ не удаётся использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области
  • AP
  • © Roman Chop

По его словам, украинские военные под руководством своих «заокеанских хозяев» стараются высадиться небольшим десантом на левый берег.

«Они со своей стороны пытаются использовать уменьшение ширины Днепра, но уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их же интересует Херсон и всё, что напротив Херсона, — это ниже по течению. Там Днепр в своём русле и находится, каким там был, таким и остался», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российские войска прекрасно понимают попытки украинцев, и у них против «любых таких проявлений есть спланированное противодействие».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS

Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.

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