В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ вновь обстреляли Донецк.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:25 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО; 18:25 — н. п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

Уточняется, что в 18:30 ВСУ выпустили ещё четыре снаряда по Киевскому району Донецка.



Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате обстрела Старомлиновки в ДНР.