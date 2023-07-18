Военная хроника сообщила об ударе дронами в Днепропетровской области

Военная хроника сообщила об ударе беспилотниками в Днепропетровской области.

В сообщении отмечается, что, по предположительным данным, в налёте участвуют около десяти беспилотников «Герань-2».

«В области находится сразу несколько важных военных объектов ВСУ: штаб управления оперативного командования «Восток», тренировочные базы и места дислокации 25 ОВДБр и 93 ОМБр, а также 239-й общевойсковой полигон, на котором обучаются украинские военнослужащие», — пишет Военная хроника.

Ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил о повреждении башни мобильной связи в регионе.