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ЕС обсуждает создание механизма для выделения военной помощи Украине на постоянной основе

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ЕС обсуждает создание механизма для выделения помощи Украине на постоянной основе из Европейского фонда мира, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник.
ЕС обсуждает создание механизма для выделения военной помощи Украине на постоянной основе
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель.

По его словам, в ЕС обсуждают вопрос увеличения помощи Украине через Европейский фонд мира для поставок военной помощи.

«Но также идёт речь и о вопросе совершенно иного характера. Мы говорим о будущем, не просто о разовых пополнениях фонда, а о выделении бюджета из этого фонда для гарантии выполнения наших обязательств в области безопасности для оказания военной помощи», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.

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