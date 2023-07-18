ЕС обсуждает создание механизма для выделения военной помощи Украине на постоянной основе

ЕС обсуждает создание механизма для выделения помощи Украине на постоянной основе из Европейского фонда мира, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель.

По его словам, в ЕС обсуждают вопрос увеличения помощи Украине через Европейский фонд мира для поставок военной помощи.

«Но также идёт речь и о вопросе совершенно иного характера. Мы говорим о будущем, не просто о разовых пополнениях фонда, а о выделении бюджета из этого фонда для гарантии выполнения наших обязательств в области безопасности для оказания военной помощи», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС может превратить Европейский фонд мира в оборонный фонд Украины.