В ДНР сообщили о смерти мирного жителя под Волновахой при обстреле ВСУ
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о гибели мирного жителя в посёлке Владимировка под Волновахой при обстреле ВСУ.
- РИА Новости
«Населённый пункт Владимировка: погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР.
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