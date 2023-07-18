В ДНР сообщили о смерти мирного жителя под Волновахой при обстреле ВСУ

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о гибели мирного жителя в посёлке Владимировка под Волновахой при обстреле ВСУ.

РИА Новости

«Населённый пункт Владимировка: погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР.