ВСУ за десять минут выпустили 22 снаряда по Донецку, Ясиноватой и Александровке

ВСУ за десять минут выпустили 22 снаряда «натовского» калибра 155 мм по населённым пунктам Донецкой Народной Республики.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР СЦКК.

«Зафиксирован обстрел... 12:05 — населённый пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм... 12:05 — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм...», — говорится в сообщениях.

В 12:10 украинские войска выпустили ещё пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

В 12:15 ВСУ обстреляли населённый пункт Александровка шестью снарядами калибра 155 мм.

Ранее стало известно, что украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли населённые пункты ДНР, ранены три человека.