Рогов: ВСУ перегруппировываются в Запорожье после провала наступления
Об этом информирует РИА Новости.
«Украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы — с целью накопить силы для новых атак», — говорится в сообщении.
При этом Рогов отметил, что после атак ВСУ зачастую несут большие потери и отступают на исходные позиции.
Ранее Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении в Запорожской области.
Также, по его словам, неуязвимость танков Leopard на практике оказалась мифом.