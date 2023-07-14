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Рогов: ВСУ перегруппировываются в Запорожье после провала наступления

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска после серии провалов и неудач при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте начали перегруппировку.

Об этом информирует РИА Новости.

«Украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы — с целью накопить силы для новых атак», — говорится в сообщении.

При этом Рогов отметил, что после атак ВСУ зачастую несут большие потери и отступают на исходные позиции.

Ранее Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении в Запорожской области.

Также, по его словам, неуязвимость танков Leopard на практике оказалась мифом.

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