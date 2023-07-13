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Путин: украинские военные часто отказываются садиться в иностранные танки

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Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские военные часто отказываются садиться в танки иностранного производства, поскольку те являются приоритетной целью для бойцов ВС России.
Путин: украинские военные часто отказываются садиться в иностранные танки
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки...» — сказал глава государства.

Он объяснил, что это связано с тем, что иностранные танки являются приоритетной целью для российских бойцов и уничтожаются на поле боя в первую очередь.

Путин назвал это «малоприятным обстоятельством» для украинской армии. 

Также президент отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.

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