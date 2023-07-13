Путин: украинские военные часто отказываются садиться в иностранные танки

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские военные часто отказываются садиться в танки иностранного производства, поскольку те являются приоритетной целью для бойцов ВС России.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки...» — сказал глава государства.

Он объяснил, что это связано с тем, что иностранные танки являются приоритетной целью для российских бойцов и уничтожаются на поле боя в первую очередь.

Путин назвал это «малоприятным обстоятельством» для украинской армии.

Также президент отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.