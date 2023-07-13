КГБ Белоруссии исключил Протасевича и Сапегу из перечня террористов

Комитет государственной безопасности Белоруссии исключил Романа Протасевича и Софью Сапегу из перечня лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

Об этом сообщил Интерфакс.

Отмечается, что данные записи исключили из актуальной версии документа, который публикуется на официальном сайте КГБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помиловал Романа Протасевича, так как тот сделал всё, что обещал, и признал неправильность своих поступков.

7 июня Лукашенко также помиловал Софью Сапегу, которая была приговорена к шести годам тюрьмы в республике.