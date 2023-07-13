Боец ВС России Юган в одиночку остановил атаку украинских военных в ДНР

Российский военный из «Южной» группировки войск с позывным Юган смог остановить атаку малой группы военных Вооружённых сил Украины на Донецком направлении, несмотря на контузию.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира российского бойца.

В сообщении говорится, что украинские военные в ходе наступления перепутали местоположение окопов, это помогло военному выиграть время для контратаки.

Отмечается, что Юган открыл огонь, после чего украинские военные выстрелили в его сторону из гранатомёта. Российский боец получил контузию, но смог переместиться на другую позицию и ранить из огнестрельного оружия одного из украинских военных.

Второй украинский военный подорвался на минных заграждениях при попытке отхода с места боя.

Командир рассказал, что сейчас Юган проходит лечение.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские войска держат линию от Клещеевки до Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.