Балицкий заявил об отражении российскими войсками атаки ВСУ в Запорожской области
- РИА Новости
«Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе», — написал он в своём Telegram.
По его словам, украинские военные прикладывают свои основные усилия на то, чтобы расширить плацдарм около посёлка Пятихатки, однако российские войска не дают им этого.
Он уточнил, что в ходе попытки прорыва украинцы понесли большие потери от артиллерии 58-й армии и батальона Судоплатова.
«Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается», — добавил он.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец.