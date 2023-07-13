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Балицкий заявил об отражении российскими войсками атаки ВСУ в Запорожской области

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные нанесли украинским войскам огневое поражение в ходе попытки прорыва обороны в Васильевском районе региона.
Балицкий заявил об отражении российскими войсками атаки ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

«Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе», — написал он в своём Telegram.

По его словам, украинские военные прикладывают свои основные усилия на то, чтобы расширить плацдарм около посёлка Пятихатки, однако российские войска не дают им этого.

Он уточнил, что в ходе попытки прорыва украинцы понесли большие потери от артиллерии 58-й армии и батальона Судоплатова.

«Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается», — добавил он.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска успешно форсировали водную преграду и закрепились на противоположном берегу реки Жеребец.

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