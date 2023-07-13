Марочко заявил о форсировании российскими войсками реки Жеребец в ДНР
- РИА Новости
Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники.
«В районе населённого пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку (Жеребец. — RT) и занять небольшой опорный пункт противника», — заявил Марочко.
По его словам, ранее российские военные выбили украинцев с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех. В настоящий момент ВСУ пытаются отбить позиции, используя свои дополнительные резервы.
Ранее Марочко заявил о росте числа женщин в рядах ВСУ.