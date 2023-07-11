Военная прокуратура утвердила обвинение в отношении солдата ВСУ за приказ об убийстве
- РИА Новости
Военнослужащий обвиняется по статьям об убийстве группой лиц по предварительному сговору и жестокому обращению с гражданским населением.
«По версии следствия... украинскими военнослужащими задержан за нарушение комендантского часа 44-летний безоружный мирный житель... По приказу Каширина... задержанный был расстрелян из автоматов», — говорится в сообщении.
Мужчина скончался на месте от полученных ранений.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух украинских военных, которые исполнили приказ Каширина.