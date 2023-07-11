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Военная прокуратура утвердила обвинение в отношении солдата ВСУ за приказ об убийстве

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Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинение в адрес командира 3-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Артёма Каширина за убийство мирного жителя Мариуполя.
Военная прокуратура утвердила обвинение в отношении солдата ВСУ за приказ об убийстве
  • РИА Новости

Военнослужащий обвиняется по статьям об убийстве группой лиц по предварительному сговору и жестокому обращению с гражданским населением.

«По версии следствия... украинскими военнослужащими задержан за нарушение комендантского часа 44-летний безоружный мирный житель... По приказу Каширина... задержанный был расстрелян из автоматов», — говорится в сообщении.

Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух украинских военных, которые исполнили приказ Каширина.

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