Военная прокуратура утвердила обвинение в отношении солдата ВСУ за приказ об убийстве

Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинение в адрес командира 3-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Артёма Каширина за убийство мирного жителя Мариуполя.

Военнослужащий обвиняется по статьям об убийстве группой лиц по предварительному сговору и жестокому обращению с гражданским населением.

«По версии следствия... украинскими военнослужащими задержан за нарушение комендантского часа 44-летний безоружный мирный житель... По приказу Каширина... задержанный был расстрелян из автоматов», — говорится в сообщении.

Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух украинских военных, которые исполнили приказ Каширина.