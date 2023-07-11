В Белоруссии сообщили об учениях войск связи с учётом опыта современных конфликтов
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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«С 10 по 14 июля проходит оперативно-специальное учение войск связи вооружённых сил», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Отмечается, что в рамках учений планируется проведение мероприятий по наращиванию и функционированию системы связи белорусской армии.
В белорусском оборонном ведомстве добавили, что продолжится проверка новых форм и способов организации связи и боевого применения узлов связи пунктов управления с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.
Ранее сообщалось, что белорусские военные провели показное тактико-специальное занятие с подразделением 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, используя опыт спецоперации России на Украине.