Военная хроника рассказала о важных моментах вокруг использования ВСУ кассетных снарядов

Военная хроника рассказала, с какими проблемами могут столкнуться украинские военные при использовании кассетных боеприпасов.

Отмечается, что использовать такие снаряды возможно только на орудиях стандарта НАТО и ВСУ могут столкнуться с четырьмя трудноразрешимыми проблемами.

Первая проблема — дефицит орудий. По данным на май этого года, из 152 поставленных Украине гаубиц M777 более трети было повреждено или уничтожено. Вторая же вытекает из первой — у ВСУ есть сложности с ремонтом гаубиц в полевых условиях. Практически каждое орудие отправляется на техническое обслуживание за рубеж, а при частом использовании ломаться они будут быстрее.

Третий важный момент связан с тем, что большое количество кассетных боеприпасов приведёт к усложнению логистики, будет задействовано много транспортных средств. Все они будут заметны с воздуха и станут лёгкими целями для ВС России.

Четвёртой же проблемой для украинских военных станет то, что неразорвавшиеся боевые элементы будут представлять для наступающих частей ВСУ не меньшую опасность, чем противотанковые мины.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.