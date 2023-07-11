Подполковника Бокова из Ингушетии посмертно наградили звездой Героя России

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram сообщил, что подполковник Мустафа Боков указом российского президента Владимира Путина был награждён звездой Героя России посмертно.

«Указом президента России подполковник Боков Мустафа Курейшович получил звезду Героя России посмертно», — написал он в своём Telegram.

Калиматов подчеркнул, что Боков отдал свою жизнь, как и многие другие патриоты России, за безопасное будущее страны.

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