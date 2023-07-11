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Подполковника Бокова из Ингушетии посмертно наградили звездой Героя России

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram сообщил, что подполковник Мустафа Боков указом российского президента Владимира Путина был награждён звездой Героя России посмертно.

«Указом президента России подполковник Боков Мустафа Курейшович получил звезду Героя России посмертно», — написал он в своём Telegram.

Калиматов подчеркнул, что Боков отдал свою жизнь, как и многие другие патриоты России, за безопасное будущее страны.

RT с самого начала спецоперации много рассказывал о солдатах, которые отправились на передовую, чтобы защитить свою страну. Струна, Рокот, Корса и другие стали настоящими символами СВО. О героях специальной военной операции — в материале RT.

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